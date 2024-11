JUVENTUS, Cabal ko in Nazionale, stagione a rischio?

FirenzeViola.it

Dopo l'infortunio di Bremer la Juventus potrebbe aver perso un altro difensore per il resto della stagione. Juan Cabal, infatti, si è fatto male al ginocchio sinistro in allenamento con la Colombia e sta facendo rientro in Italia per sottoporsi immediatamente agli esami strumentali. Si parla di un possibile interessamento del crociato ma per il responso definitivo serviranno ulteriori approfondimenti al ritorno del difensore.