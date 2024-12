JUVE, Koopmeiners dovrebbe recuperare per i viola

Nessuna lesione per Teun Koopmeiners. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, secondo cui il centrocampista olandese della Juventus, che si è presentato stamani al J Medical per r svolgere gli esami dopo il fastidio accusato ieri sera contro il Monza, non dovrebbe essere in dubbio per la partita di domenica prossima contro la Fiorentina. Gli esami svolti stamani dal calciatore hanno escluso problemi gravi.

Filtra ottimismo dunque per la gara contro i viola in programma domenica 29 allo Stadium alle ore 18.00. Adesso la Juventus avrà due giorni di riposo per le feste, riprenderà ad allenarsi il 26 dicembre e si valuterà se impiegare Koopmeiners per la partita.