Juve, calano le probabilità di vedere Conceicao a Firenze. Torna contro il Genoa

Su TuttoJuve.com si fa il punto sulla condizione fisica di Francisco Conceicao. Calano le probabilità di vedere l’attaccante bianconero in campo contro la Fiorentina: il portoghese - si legge - dovrebbe essere ancora assente per il match di Firenze e recuperare con massima tranquillità per la partita contro il Genoa, dopo la sosta delle nazionali. Ricordiamo che il classe 2002 è fuori dalla fine di febbraio per via di un infortunio al bicipite femorale.