JUVE, Ansia per Koopmeiners. Contro i viola tre rientri

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, in casa viola c'è ansia per le condizioni di Teun Koopmeiners. La gara dell'ex Atalanta a Monza è durata soltanto 45 minuti a causa di un fastidio agli adduttori. Il tuttocampista olandese, rimasto negli spogliatoi all’intervallo, spera di essersi fermato in tempo: se sarà davvero così si capirà nelle prossime ore, soprattutto in vista della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Danilo, Douglas Luiz e Rouhi invece “vedono viola”, dunque contano di essere disponibili per il match di domenica prossima.