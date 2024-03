JURIC, Non alziamo il livello quando siamo in difficoltà

NOTIZIE DI FV ITALIANO, DOPO 141 GARE SCHIERA UN UNDICI GIÀ VISTO Sono state da poco rese note le scelte di Vincenzo Italiano per la partita col Torino. Ebbene, per la prima volta da quando il tecnico ex Spezia allena la Fiorentina, ha schierato una formazione già proposta in precedenza. Gli undici viola che sfideranno il Toro dal... Sono state da poco rese note le scelte di Vincenzo Italiano per la partita col Torino. Ebbene, per la prima volta da quando il tecnico ex Spezia allena la Fiorentina, ha schierato una formazione già proposta in precedenza. Gli undici viola che sfideranno il Toro dal... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 marzo 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi