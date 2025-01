Il Genoa si prepara al match di Firenze: oggi squadra in campo

Dopo il giorno di riposo, il Genoa ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Signorini in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Una notizia positiva per la squadra rossoblù è stato il ritorno parziale in gruppo di Malinovskyi, che sta facendo rapidi progressi dopo il grave infortunio subito a Venezia. La giornata è iniziata con una riunione a Villa Rostan, seguita da un lavoro di prevenzione e potenziamento per i giocatori in palestra.

In seguito, sul campo, Vieira ha diretto una serie di esercitazioni fisiche e tecniche inedite per i suoi uomini. Non è mancata la consueta partitella finale. Intanto, stanno per esaurirsi i pochi biglietti messi a disposizione della Fiorentina per i tifosi genoani.