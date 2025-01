HAAVI (ROMA FEM.), Vogliamo battere le viola domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di domani, si alza il sipario sullo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia, dove si giocherà la SuperCoppa Femminile tra Roma e Fiorentina (calcio d'inizio alle 15.30, diretta Rai 2, RaiPlay, Sky Sport Calcio e NOW), che a maggio si contesero la Coppa Italia, vinta poi dalle giallorosse.

E proprio sul fronte capitolino, come si legge sui canali ufficiali della FIGC, promette di essere protagonista la norvegese Emilie Haavi, reduce da un infortunio: "Ero un po’ spaventata, ci ho messo un po’ per riprendere fiducia, ma adesso sto bene e sono pronta per fare bene in questo 2025. Affrontiamo una squadra forte e completa, soprattutto in attacco: sappiamo che dovremo stare attente e concentrate, se lo faremo ci sarà la possibilità di vincere. Vogliamo iniziare l’anno in un modo migliore, portando a casa il trofeo: sarebbe il top. È una stagione più complicata rispetto all’anno scorso ma per questa partita ho buone sensazioni".