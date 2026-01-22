Gosens, attenzione a Marco Palestra! Al Franchi arriva l'esterno più promettente d'Italia

La stella del Cagliari di Pisacane è senza discussioni Marco Palestra. Il classe 2005 è al momento una delle note più positive della Serie A, anche in vista dei play-off della Nazionale, che ha messo in campo prestazioni che hanno portato su di lui gli occhi dei top club italiani, come Inter e Juventus, ed europei, che hanno chiesto informazioni su di lui ed espresso il proprio interesse all'Atalanta, squadra che detiene i diritti del cartellino del calciatore, ora in prestito al club sardo. Le sue prove nel rettangolo di gioco hanno portato il Ds del Cagliari, Guido Angelozzi, a parlare di lui così ai microfoni di DAZN prima di Atalanta-Cagliari: "Palestra è il laterale più forte d'Europa in questo momento".

Parole che trovano riscontro nei dati dell'esterno italiano fino ad ora ha messo a referto "solo" 3 assist, pur creando per ogni partita un xA (assist previsti) di 2.20 a partita, a dimostrazione della mole di azioni che Palestra crea in campo. Il calciatore lombardo si trova al quinto posto per dribbling riusciti al pari di De Ketelaere con 31 e al settimo in Serie A per duelli vinti con 127, mettendosi davanti a calciatori del calibro di McTominay e Manu Konè. Dati che testimoniano la grande propensione offensiva dell'esterno, che non si limita solo ad offendere, ma anche a difendere.