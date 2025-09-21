Gilardino esalta Nzola: "Deve trascinarci, ci basta anche il 60%"
FirenzeViola.it
Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli ha parlato di vari temi, tra cui la difficoltà di trovare il gol da parte della squadra toscana che tra una settimana affronterà la Fiorentina: "Tramoni può fare anche il secondo attaccante e avere più libertà. Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più esterno e potrebbe giocare già domani. Leris lo vedo più esterno, ed è molto affidabile. Non abbiamo ancora segnato ma presto i gol arriveranno.
Punto tanto su Nzola: sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C'è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%".
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
