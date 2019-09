GIAMPAOLO, Viola? Tutte le gare difficili. Servirà...

Così in conferenza stampa l'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, in vista della gara di domani contro la Fiorentina: L'obiettivo è quello di giocare a calcio e fare la partita, di avere il controllo della gara, un possesso palla superiore agli avversari, che indirizza la partita. Per buona parte della gara questo l'ho visto, l'atteggiamento della squadra è stata di convinzione in alcune cose, poi il dettaglio spesso può far saltare il banco. Il dettaglio è non aver chiuso prima la partita, la gara è svoltata quando non abbiamo segnato il secondo gol. Fiorentina? Le gare sono tutte complicate, le gare te le devi sudare tutte. La mentalità che deve fare la differenza, rispettiamo ogni avversario al di là della posizione in classifica. Dobbiamo giocare con mentalità offensiva, con atteggiamenti per vincere. Cambi? Abbiamo valutato attentamente le risposte fisiologiche di ogni singolo calciatore. Oggi facciamo un'altra valutazione poi domani deciderò. Sarò attento sulla risposta fisica. Paquetà? Ieri si è allenato con la squadra, non ha avuto nessun danno muscolare e può giocare".