Genoa scatenato sul mercato: arriva anche Nils Zatterstrom

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa, dopo aver chiuso per Tommaso Baldanzi, sta per accogliere il difensore svedese, Nils Zatterstrom. L'ex giocatore di Sheffild United e Malmo, che in questa stagione ha contribuito al club inglese con 3 reti e un assist, è atteso nelle prossime ore nel capoluogo ligure per svolgere le visite mediche.