Genoa scatenato sul mercato: arriva anche Nils Zatterstrom
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa, dopo aver chiuso per Tommaso Baldanzi, sta per accogliere il difensore svedese, Nils Zatterstrom. L'ex giocatore di Sheffild United e Malmo, che in questa stagione ha contribuito al club inglese con 3 reti e un assist, è atteso nelle prossime ore nel capoluogo ligure per svolgere le visite mediche.
Pubblicità
Avversari
FirenzeViolaGosens, attenzione a Marco Palestra! Al Franchi arriva l'esterno più promettente d'Italia
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaA che punto sono i nuovi acquisti? Solomon può esordire dal 1', ma anche Harrison scalpita
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Mario TeneraniI viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com