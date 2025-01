GENOA, Doppio colpo. Con i viola c'è Onana

FirenzeViola.it

Il Genoa ha messo a segno due colpi di mercato avendo chiuso per il centrocampista camerunense del Besiktas Jean Onana e per l'attaccante islandese del Venezia Mikael Egill Ellertsson. Quest'ultimo resterà però in Laguna in prestito fino a giugno.

Il primo, classe 2000, si trasferirà immediatamente dalla Turchia per affrontare la sua prima esperienza in Serie A e dovrebbe arrivare in Italia questo mercoledì così da poter giocare già contro la Fiorentina domenica. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto.