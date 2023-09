GENK, Vince e manda un messaggio alla Fiorentina

FirenzeViola.it

Una vittoria importante e non scontata quella del Genk, che sbanca il campo dell'Union Saint-Gilloise e manda un messaggio alla Fiorentina in vista della partita di giovedì per il primo match dei gironi di Conference League. Due reti per il Genk, che sblocca la partita con il gol dello svizzero Zeqiri e raddoppia nel finale con Galarza.