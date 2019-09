GASPERINI, Non meritavamo di perdere. Ribery...

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così nel post partita dopo il pareggio della sua Atalanta contro la Fiorentina: “Siamo stati bravi. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra. E’ stata una di quelle partite che sembra che non ti vada bene mai nulla. Loro hanno trovato il primo gol un po’ fortunato mentre il secondo invece è stato bellissimo. Sembrava una giornata un po’ stregata e che questo campo ci portasse un po’ male. Per fortuna siamo riusciti a recuperarla nel finale. Potevamo vincerla per come eravamo messi in campo. Abbiamo fatto bene anche il primo tempo con Zapata e Muriel. Anche se Ilicic e con Gomez abbiamo un aspetto più consolidato. Non meritavamo di stare sotto di due gol. Castagne ha fatto un gran gol, meglio di quello di Chiesa (ride, ndr). Devo fare i complimenti ai ragazzi, non volevano assolutamente perdere. C'è stata anche la beffa di quel gol annullato negli ultimi minuti. Quest'anno abbiamo molte più certezze. Di riflesso abbiamo anche tante partite e rischiamo di pagare i tanti impegni. Ribery? Ha ancora tanta benzina e tanta forza. E' un grande giocatore, veramente forte".