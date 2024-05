GASPERINI, Avremmo fatto a meno del recupero coi viola

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria col Torino, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn. Nel farlo, l'allenatore della Dea si è soffermato anche sul recupero che gli orobici giocheranno con la Fiorentina domenica 2 giugno, gara non disputata il 17 marzo per il malore che poi ha portato alla scomparsa di Joe Barone. Una partita che per l'Atalanta non significherà nulla a livello di obiettivi:

Alla fine la partita con la Fiorentina è una festa che va avanti.

"Sì, ne avremmo fatto a meno, anche per tutto quello che è successo. Se proprio dovevamo fare il recupero avremmo sperato di farlo prima della fine, anche perché tanti ragazzi vanno in nazionale. Però non c'è stato verso, non c'è stata possibilità perché siamo stati bravi: siamo andati avanti su tutto, tre mesi fa era inimmaginabile che fossimo dentro tutte le competizioni fino alla fine".