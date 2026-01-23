Fiorentina-Como martedì sera, ma Fabregas non ci pensa: "La partita importante è domani"

Cesc Fabregas non pensa minimamente alla Fiorentina. L'allenatore del Como lo ha chiarito oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Torino che i lariani giocheranno domani alle ore 15. In particolare, al tecnico spagnolo viene chiesto se la gara di martedì prossimo al Franchi contro i viola, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, possa in qualche in modo influire sul match di domani. La risposta di Fabregas è stata netta: "Non influisce niente. Chi è stanco, chi può giocare e chi no è uguale. La partita più importante è domani".