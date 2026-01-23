Fiorentina-Como martedì sera, ma Fabregas non ci pensa: "La partita importante è domani"
FirenzeViola.it
Cesc Fabregas non pensa minimamente alla Fiorentina. L'allenatore del Como lo ha chiarito oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Torino che i lariani giocheranno domani alle ore 15. In particolare, al tecnico spagnolo viene chiesto se la gara di martedì prossimo al Franchi contro i viola, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, possa in qualche in modo influire sul match di domani. La risposta di Fabregas è stata netta: "Non influisce niente. Chi è stanco, chi può giocare e chi no è uguale. La partita più importante è domani".
Pubblicità
Avversari
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
2 I Commisso nel segno della continuità. Paratici garante tecnico per una nuova via. Se parte Ranieri, caccia a due difensori
Copertina
CalciomercatoRanieri e una posizione in bilico: tra la sua volontà, quella del club e possibili offerte
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com