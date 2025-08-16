Fedorchuk: "Fiorentina di un altro livello rispetto al Polissya. Sarà difficile per Rotan"
Oleg Fedorchuk, storico ex allenatore del campionato ucraino, ha parlato al sito dynamo.kiev.ua del prossimo confronto tra Polissya e Fiorentina: "La stagione di Serie A non è ancora iniziata e questo è molto importante per il Polissya. La Fiorentina è una squadra di un livello molto più alto rispetto al Polissya, da questo punto di vista non c'è niente da dire.
Rotan si trova in una situazione molto difficile. In questo momento non conosce ancora il vero potenziale della maggior parte della sua rosa, il mercato è ancora aperto e devono arrivare altri rinforzi anche se ci sono tanti giocatori 'zavorra' di cui dovranno liberarsi".
