FARAONI, Non abbiamo avuto il solito atteggiamento

Marco Davide Faraoni, esterno destro dell'Hellas Verona, è intervenuto ai canali ufficiali dopo il ko per 2-0 contro la Fiorentina al Bentegodi: "Ci abbiamo provato, ma non è bastato. Siamo stati poco aggressivi, lontani dagli avversari e poco reattivi sulle seconde palle: stasera non abbiamo avuto l'atteggiamento delle ultime partite".

Il risultato è troppo severo per quanto visto in campo?

"Sicuramente siamo stati in partita, ma una squadra con l'obiettivo di salvarsi non può sottovalutare una partita come questa".

Oggi è tornato a giocare dopo tanto tempo. Come sta?

"Sono contento di essere tornato, perché ne ho passate tante negli ultimi mesi e per me era fondamentale tornare a calcare il campo insieme ai miei compagni. Ovviamente mi dispiace per il risultato, ma ora dobbiamo archiviarlo subito e pensare alla prossima gara che è molto importante per noi".