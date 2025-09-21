Fabregas: "Ringrazio Pioli per le parole. Cosa chiedo oggi? Di vincere"
L'allenatore del Como ospite della Fiorentina oggi al Franchi, Cesc Fabregas, ha parlato così a Sky Sport poco prima del calcio d'inizio: "Ringrazio Pioli per le belle parole. Ci siamo incontrati dopo la promozione in Serie A e per me è stato molto interessante. Per me giocare contro allenatori di livello è un sogno, è come all'andare all'università. E' un grande test per noi oggi".
Cosa chiede alla sua squadra oggi?
"Chiedo di vincere i duelli e la partita. Fare bene quello su cui abbiamo lavorato in settimana. Loro sono forti fisicamente e hanno esperienza. Abbiamo preparato bene questa partita".
Esordio per Diego Carlos oggi.
"Ramon è stato espulso e ho deciso di schierare Diego Carlos. Vediamo come si trova, non gioca da molto tempo. E' una grande opportunità per lui. Speriamo di vendere una bella partita e una vittoria".
