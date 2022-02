DYBALA, Rientro previsto tra i viola e lo Spezia

Il ritorno di Paulo Dybala è previsto tra la partita contro la Fiorentina al Franchi per l'andata di Coppa Italia e quella successiva in campionato contro lo Spezia. Un rientro necessario per aiutare Vlahovic a giocare con maggiore continuità all'interno della partita, cioè a toccare più palloni e a rendersi più pericoloso. Intanto c'è sempre il fronte del rinnovo aperto con l'argentino, anche se all'interno del club c'è chi pensa che non valga la pena un investimento oneroso per il suo prolungamento. A riportarlo è il Corriere della Sera.