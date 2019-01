DIFRA, Noi come i viola: segniamo ma subiamo tanto

Queste le parole a Rai Sport di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma che domani incontrerà i viola in Coppa Italia: "Sarà una sfida molto importante perché abbiamo intenzione di andare avanti nel torneo. Dobbiamo lavorare sulla personalità e la testa: segniamo ma prendiamo facilmente gol, un po' come la Fiorentina. Dzeko e Schick? Probabilmente giocherà solo uno dei due. Zaniolo? So solo che gioca per noi e ne siamo contenti".