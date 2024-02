DI FRANCESCO, Viola? Daremo tutto per la maglia

FirenzeViola.it

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni della trasferta a Firenze: "Ultimamente i viola stanno provando a giocare con due attaccanti - spiega l'allenatore - ma anche noi con Seck possiamo giocare anche in maniera differente cercando anche nuove linee di passaggio. Anche col 4-3-3 con la mezzala più tecnica diventavamo spesso 4-2-3-1. A noi ci sposta poco questo, lavoriamo più sui principi. Col Milan peccato perchè siamo stati un po' sfortunati in alcuni episodi".

Che pressione si può mettere alla Fiorentina? "Sicuramente è giusto che analizzino i numeri soprattutto se sono a nostro sfavore ma credo che ci rispettino come hanno fatto tante squadre. Quest'anno non abbiamo mai vinto, abbiamo fatto pochi punti fuori casa. E' normale che la Fiorentina in casa voglia vincere ma quel che determina tutto non sono le chiacchiere ma il campo. Dobbiamo dare tutto per la maglia e credo che al di là di tutto questa squadra meriti qualcosa di più per quanto mostrato. Il nostro obiettivo comunque non si lega ad una singola gara ma su 38 perchè l'obiettivo è la salvezza".

Come è cambiata la Fiorentina rispetto all'andata? "E stata la quadra che per la prima mezzora ci ha messo maggiormente in difficoltà. Sono molto bravi a non dare punti di riferimento. Cercano il duello. Ora Nico Gonzalez sta meglio rispetto alla gara d'andata. Sono molto bravi ad arrivare sugli esterni e crossare in area dove hanno dei bravi colpitori di testa. Dobbiamo essere bravi in area di rigore"

Sui possibili recuperi in rosa: "Lirola e Valeri hanno una settimana di lavoro in più sulle gambe quindi mi danno possibilità di riproporre Gelli e Brescianini oppure schierare loro dall'inizio o alternarli. Gli altri potrebbero rientrare settimana prossima ma non abbiamo certezze. Chi sta meglio degli altri è Ghedjemis, vediamo. Questa settimana Bourabia non sarà convocato perchè al centro di una trattativa con una squadra turca. Rimetteremo dentro Baez e Caso, come sempre mentre su Bidaoui stiamo riflettendo. Sono contento di avere abbondanza anche se a volte avere troppa scelta porta a fare delle scelte e improvvisamente quando si perde diventa sempre più bravo chi è rimasto fuori. Qualcuno resta fuori e sicuramente è scontento ma bisogna sempre continuare a lavorare perchè il mister guarda tutto e capiterà che qualcuno si ritroverà in campo senza accorgersene come è già accaduto in passato. Per me passa tutto dall'allenamento"