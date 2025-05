Qui Venezia, Di Francesco con la Fiorentina farà a meno di Duncan. Ok Perez

Per la sfida contro la Fiorentina, Eusebio Di Francesco recupera in tempo Kike Perez: come scrive TMW, il centrocampista è uscito anzitempo dalla sfida contro il Torino, ma non ha avuto ripercussioni dopo la botta alla testa e sarà di nuovo in campo. Vicino a lui Nicolussi Caviglia e Busio in mediana, con Duncan ancora ai box. Rientra a pieno regime anche Ellertsson che dovrebbe tornare titolare sulla sinistra prendendo il posto di Haps.

Difesa confermata con Schingtienne, Idzes e Candé davanti a Radu (Di Francesco ha confermato di volerlo lasciare tranquillo, dunque titolare, nonostante il grande ritorno dell'amico Filip Stankovic). Zerbin confermato a destra, così come Yeboah davanti. Vicino all'ecuadoriano ballottaggio fra Gytkjaer e Fila.