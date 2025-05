Venezia, la salvezza passa dal Penzo: dubbi in mediana per Di Francesco

Adesso o mai più. Solo un punto separa il Venezia dalla salvezza e ormai per coronare il sogno di rimanere un altro anno in Serie A mancano solo tre partite. Ai lagunari serve una vittoria e proveranno in tutti i modi a conquistarla lunedì sera al Penzo contro la Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport gli arancioneroverdi in casa hanno tenuto testa a quasi tutte le big del campionato. Atalanta esclusa, in Laguna si sono fermate e Lazio e Napoli mentre hanno sofferto Inter,Roma,Bologna e Milan. A sostenere i ragazzi di Di Francesco ci saranno i circa 10.000 del Penzo, con la Curva Sud già sold out.

Riguardo alla probabile formazione, l'ex tecnico della Roma ha dei dubbi in mediana. Accanto all'insostituibile Nicolussi Caviglia dovrebbe giocare Busio e uno tra Kike Perez, uscito anzi tempo per una botta alla testa contro il Torino, o Duncan, fuori dai convocati contro i granata. Non dovessero dare garanzie le alternative a disposizione sono Doumbia e Condé.