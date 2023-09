DI FRANCESCO, Contro i viola 2 vittorie e 7 sconfitte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un precedente tra Eusebio Di Francesco e Vincenzo Italiano nelle vesti di allenatori. Fa riferimento ad un periodo in cui i due erano in altre squadre rispetto alle attuali: Cagliari-Spezia 2-2. Di Francesco, ad un passo dalla vittoria, venne beffato da un rigore realizzato al 94' da Nzola, che si ritroverà di fronte anche questa sera, con la maglia viola addosso. Poche soddisfazioni (due vittorie) e una serie di brutti ricordi. Gli incroci con la Fiorentina non sono stati in generale molto felici per Di Francesco in campionato. Ma il peggiore di tutti si è verificato in Coppa Italia, il 30 gennaio 2019, con i gigliati che si imposero sulla sua Roma addirittura per 7-1. Un'umiliazione sportiva e un'eliminazione dalla competizione allo stesso tempo.

Niente pareggi: Italiano contro il Frosinone o vince o perde. Questa la risultante delle quattro sfide (tutte nella stessa stagione) che finora ci sono state tra il tecnico e i gialloblu ciociari. Quando era alla guida dello Spezia, l'allenatore nato a Karlsruhe in Germania, riuscì a vincere la finale dei play off, a salire in A, negando la promozione ai suoi avversari. Una doppia sfida che rimarrà indelebile nella memoria di Italiano.

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS ITALIANO

0 vittorie Di Francesco

1 pareggio

0 vittorie Italiano

2 gol fatti squadre Di Francesco

2 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS FIORENTINA

2 vittorie Di Francesco

4 pareggi

7 vittorie Fiorentina

16 gol fatti squadre Di Francesco

23 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS FROSINONE

2 vittorie Frosinone

0 pareggi

2 vittorie Italiano

3 gol fatti Frosinone

4 gol fatti squadre Italiano