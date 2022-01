DG CAGLIARI, Momento difficile ma faremo il meglio

Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato a Sky Sport prima della gara con la Fiorentina: “È un momento complicato per il Covid, ma ormai fa parte della quotidianità di tutti. Fortunatamente i protocolli disciplinano come ci si deve comportare e le partite vanno preparate al meglio con i giocatori a disposizione. Mercato? Quella di Baselli è una trattativa in corso, speriamo vada a buon fine, per il resto di uscite pianificate non ce ne sono. Nel caso, ci saranno delle soluzioni adeguate. Astori? È sempre una partita speciale questa, Davide è sempre con noi e ognuno lo vive nel suo intimo. Noi ci stringiamo sempre attorno alla famiglia di Davide e anche oggi lo ricorderemo”.