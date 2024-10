DANIELS (TNS), Viola? Sono cresciuto guardando Baggio

FirenzeViola.it

Joshua Daniels, calciatore del The New Saints, ha parlato ai microfoni BBC Sports Wales della prossima sfida contro la Fiorentina: “Anche Baggio è stato alla Fiorentina giusto? Sono cresciuto guardando su YouTube le giocate di calciatori come lui. Anche Chiesa ha iniziato a giocare in viola, è un grande, grandissimo club. Noi nell'ultimo periodo abbiamo cambiato tanto in squadra, non credo sia una cosa cattiva. Il calcio italiano è uno dei migliori per migliorare come calciatori, ma è anche uno di campionati più competitivi del mondo”.