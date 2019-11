D'AVERSA, Per Montella e i viola sembra imbattibile

Al Franchi di Firenze si rinnova la sfida tra Vincenzo Montella e Roberto D’Aversa, nonché quella tra Fiorentina e Parma. Andando a scandagliare le statistiche del massimo campionato italiano, i confronti tra i due mister risulteranno non essere molti. Anzi, il conteggio si limita esclusivamente alla gara di ritorno della passata stagione all’Ennio Tardini.

In quell’occasione vinse la formazione emiliana, di misura (1-0), mettendo i toscani nella condizione di giocarsi la salvezza all’ultimo turno contro il Genoa.

Ma il passato è passato. Alle ore 18 andrà in scena il secondo scontro diretto Montella-D’Aversa, con l’Aeroplanino che sfiderà il Parma per l’undicesima volta in carriera. Quando si rinnova questo incrocio, fioccano i segni X: se ne contano 6, tutti con almeno un gol segnato per parte.

Nella tabella dei precedenti si intravedono poi 2 vittorie per Montella e 2 successi per il Parma. Anche nell’economia delle reti segnate è avanti Montella rispetto ai Crociati (16-13).

D’Aversa, invece, risulta un avversario difficile da digerire per la Fiorentina. I Viola, infatti, non hanno ancora vinto contro una squadra allenata dal tecnico originario di Stoccarda, sebbene i precedenti siano limitati alla sola stagione scorsa. Stagione in cui per il mister gialloblù maturarono due successi, in casa e trasferta, entrambi terminati sul punteggio di 1-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E D’AVERSA IN CAMPIONATO

0 vittorie Montella

0 pareggi

1 vittoria D’Aversa

0 gol fatti squadre di Montella

1 gol fatto squadre di D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E IL PARMA IN CAMPIONATO

2 vittorie Montella

6 pareggi

2 vittorie Parma

16 gol fatti squadre di Montella

13 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

2 vittorie D’Aversa

0 pareggi

0 vittorie Fiorentina

2 gol fatti squadre di D’Aversa

0 gol fatti Fiorentina