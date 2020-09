D'AMBROSIO, La panchina ha cambiato la partita

Al termine della partita decisa proprio dal suo gol, Danilo D'Ambrosio ha parlato così a DAZN: "Vincere è sempre importante, a prescindere che sia la prima o l'ultima partita. Facciamo di tutto per vincere senza soffrire, oggi la partita si era messa male. Siamo stati sfortunati a non chiuderla subito ma abbiamo dimostrato quanto vogliamo vincere. Ma soprattutto che abbiamo una panchina che può cambiare la partita. Io cerco di mettere in difficoltà il mister e dare sempre il 100%. Sono contento che questo porti alla vittoria. Io cerco di non far prendere gol, poi se li faccio tanto meglio. Scudetto? Ancora no. È un percorso di crescita: dobbiamo pensare a fare meglio dell'anno scorso. È stata una vittoria da pazza Inter, ma anche da squadra che voleva a tutti i costi la vittoria"