CREMONESE, Ufficiale l'acquisto della punta Dessers

L'avversario della prima giornata di Serie A per la Fiorentina sarà la Cremonese di Alvini. In vista del match di domenica, la squadra neopromossa ha ufficializzato l'acquisto di Cyriel Dessers, attaccante ormai ex Feyenoord capocannoniere della scorsa Conference League. Questo il comunicato ufficiale della Cremonese:

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il diritto alle prestazioni sportive di Cyriel Dessers.

Nato a Tongeren (Belgio) l’8 dicembre 1994, attaccante, Dessers è il capocannoniere dell’edizione 2021/22 della Conference League grazie alle 10 reti messe a segno con la maglia del Feyenoord, dove ha giocato in prestito per una stagione. Cresciuto nell’Oud Heverlee e passato al Lokeren, Cyriel si è affermato con la maglia del Breda, formazione olandese con cui ha segnato 29 gol in 40 presenze in Seconda divisione. La sua carriera è proseguita in Olanda con le maglie di Utrecht (19 reti in 56 partite), Heracles Almelo (18 reti in 29 partite) e Feyenoord (20 reti in 41 partite). Con il Genk, invece, vanta 43 presenze e 11 gol (3 reti in altrettante presenze in questo avvio di stagione 2022/23).

Di passaporto belga e naturalizzato nigeriano con la nazionale del Paese africano ha finora collezionato 3 presenze con un gol.