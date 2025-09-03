Conte già pronto a cambiare in vista della Fiorentina: Hojlund insidia Lucca

Redazione FV

Antonio Conte sta già lavorando alla ripresa del campionato, quando il suo Napoli sarà impegnato al Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato stamani dal quotidiano "Cronache di Napoli", l'ex ct starebbe ripensando all'attacco da schierare contro i viola, con Rasmus Hojlund, ultimo acquisto offensivo della sessione di mercato, che starebbe insediando Lorenzo Lucca al centro dell'attacco. Il danese potrebbe essere subito schierato dal 1' al posto dell'infortunato Romelu Lukaku, che dovrà stare fuori per un lungo periodo. 