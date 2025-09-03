Conte già pronto a cambiare in vista della Fiorentina: Hojlund insidia Lucca
Antonio Conte sta già lavorando alla ripresa del campionato, quando il suo Napoli sarà impegnato al Franchi contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato stamani dal quotidiano "Cronache di Napoli", l'ex ct starebbe ripensando all'attacco da schierare contro i viola, con Rasmus Hojlund, ultimo acquisto offensivo della sessione di mercato, che starebbe insediando Lorenzo Lucca al centro dell'attacco. Il danese potrebbe essere subito schierato dal 1' al posto dell'infortunato Romelu Lukaku, che dovrà stare fuori per un lungo periodo.
La sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di cosìdi Lorenzo Di Benedetto
3 Nicolussi Caviglia si presenta: "Ho un grande rapporto con Kean. Io e Fagioli complementari. Mi ispiro al gol e all'Iliade"
Freitas: "La Fiorentina soffre le aspettative dei propri tifosi ma ha tutto per far bene. Kean può crescere ancora. Vi spiego l'idea di calcio di Pioli"
Pioli: "Con Kean lavoriamo per migliorare i tempi in attacco. Più avanti stabiliremo i nostri obiettivi"
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
