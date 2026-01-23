Conference, lo Jagiellonia avverte la Fiorentina: 3-0 al Cukaricki in amichevole

vedi letture

In attesa della ripartenza del campionato polacco contro il Widzew Lodz il 31 gennaio, lo Jagiellonia avverte la Fiorentina e nell'amichevole contro il Cukaricki vince con un sonoro 3-0. La partita è stata dominata nella sua interezza dai polacchi, che dopo appena 5' stavano già conducendo grazie alla rete del centrocampista offensivo spagnolo Imaz, che 2' più tardi consolida il vantaggio segnando la sua personale doppietta. A chiudere i conti sarà Afimico Pululu, uno dei calciatori più decisivi e importanti per il club polacco, che al 21' a siglato il 3-0 definitivo.

Anche perché l'amichevole è stata interrotta prima a causa della pioggia. Primi segnali insomma da parte degli avversari della Fiorentina, che sfiderà la squadra polacca ai play-off di Conference League il 19 e 26 febbraio.