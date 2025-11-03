Sarri: "Ricevuta una chiamata dalla Fiorentina solo quando avevo già firmato con la Lazio"

La Lazio di Maurizio Sarri vince e continua a risalire la classifica, ottavo posto e quinto risultato utile consecutivo centrato col 2-0 sul Cagliari. Dopo il monday night dell'Olimpico deciso dalle reti di Isaksen e Zaccagni, il tecnico dei biancocelesti è stato ospite ai microfoni di SkySport.

Nel corso dell'analisi post-partita Sarri è tornato anche su un episodio avvenuto all'inizio della scorsa estate che riguarda da vicino anche la Fiorentina: "Avevo già firmato per la Lazio quando mi arrivò la telefonata di un dirigente della Fiorentina, che sapeva che avevo già trovato l'accordo con un'altra squadra, mi è sembrata una chiamata inopportuna “.