Dagli inviati Galloppa: "Dopo il primo tempo ero arrabbiato, dobbiamo essere più determinanti"

Daniele Galloppa ha parlato ai media, tra cui il nostro inviato per Radio FirenzeViola e Firenzeviola.it, dopo la partita vinta per 2-0 contro il Torino. Queste le sue parole: "Primo tempo fatto benen: giocando bene e creando tanto: ci deve servire il gioco per essere propositivi. A fine primo tempo ero arrabbiato perché saremmo dovuti adesso almeno 3-0 però la squadra ha fatto bene.

Sono cambiati tanti ragazzi, ma tutto è stato comunque amalgamato fin da subito, se lo aspettava?

"È vero, son contento perché si vede già una forte identità: l’idea nostra è quella di fare la partita. Sono stato sorpreso in positivo".

Fiorentina arrembante già nel primo tempo: se lo aspettava?

"No, sinceramente no. Chiaramente ci speravo ma non credevo che i ragazzi potessero creare così tanto ma alla fine ci è riuscito quasi tutto: gli uno contro uno e siamo arrivati con facilità nell’area avversaria ma comunque dovevamo essere ancora più incisici. Qualche spunto lo avevo già visto nell’amichevole contro la prima squadra ma non pensavo che potesse essere già così bello".

Ci vuole una crescita anche a livello psicologico nei ragazzi?

"Assolutamente, per caratteristiche i giocatori (come Puzzoli e Mazzeo) che sono veloci è normale che prendano qualche calcio in più, soprattutto a inizio stagione. L’importante è che non abbiano reazioni e che si comportino come hanno fatto stasera".

Braschi, lo vede migliorato nella protezione palla e nello smistamento dei palloni? Quanto può averlo aiutato lavorare con Dzeko?

"Riccardo ha fatto molto bene il rittiro. Allenarsi con i grandi fa bene anche per il fisico: l’ho visto meglio. Quando poi hanno inziato a venire uomo su uomo ci è servito. Si è un po’ innervosito perché non ha trovato la porta ma ha comunque fatto bene".

Tre competizioni quest’anno: che obiettivi si prefissa?

"Abbiamo questa novità della Youth League alla quale penseremo a settembre. Io sono felice per i ragazzi, perché così possono farsi vedere ancora di più: già Kouadio e Braschi hanno fatto belle cose in ritiro con la prima squadra: sono anche queste le vittorie".

Tanti ragazzi hanno fatto il ritiro con la prima squadra: quanto è sorpreso e contento che ad oggi Kouadio sia in ottica prima squadra?

"Ho un bel rapporto con Pioli: è una persona davvero umana. Mi ha detto che è molto contento dei ragazzi. Di Kouadio no credevo che potesse fare così bene subito ma a sentire Pioli lo considera giù in prima squadra. Se penso a Kouadio di 5 anni fa mi commuovo: sono davvero felice per noi"

Cosa non le è piaciuto?

"Dobbiamo essere più determinanti, alla fine del primo tempo ero arrabbiato per questo. e poi nel secondo tempo abbiamo un po’ perso le distanze, ma questo me lo aspettavo perché comunque è la prima di campionato. Sono queste due le cose in cui possiamo far meglio".