Como, Fabregas ne convoca 23 per la trasferta al Franchi: out Ramon e 3 infortunati FirenzeViola.it
Oggi alle 19:27
Redazione FV

Attraverso i propri canali ufficiali, il Como ha reso nota la rosa di convocati da Cesc Fabregas per la trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Oltre allo squalificato Ramon, il tecnico spagnolo dovrà fare a meno degli infortunati Diao, Van der Brempt e Dossena. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina

Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.