Como, Fabregas ne convoca 23 per la trasferta al Franchi: out Ramon e 3 infortunati
FirenzeViola.it
Attraverso i propri canali ufficiali, il Como ha reso nota la rosa di convocati da Cesc Fabregas per la trasferta al Franchi contro la Fiorentina. Oltre allo squalificato Ramon, il tecnico spagnolo dovrà fare a meno degli infortunati Diao, Van der Brempt e Dossena. Di seguito la lista dei convocati:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina
Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.
Pubblicità
Avversari
La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro direttodi Pietro Lazzerini
Le più lette
2 Andrea Ardito: "Il Como può spendere quanto vuole, i viola no. Questa secondo me è la vera differenza"
3 La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Copertina
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com