Como, Cesc Fabregas ottiene la qualifica di allenatore UEFA Pro

vedi letture

Sono stati ufficializzati quest'oggi dal Settore Tecnico FIGC i nuovi allenatori UEFA Pro, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami finali del corso. I tecnici neo abilitati hanno ottenuto così la massima qualifica possibile, che consente loro di poter guidare qualsiasi squadra, anche ai più alti livelli europei. Tra i nomi più importanti ad aver sostenuto e superato gli esamici sono anche quelli di due attuali allenatori di Serie A. Fabio Pisacane, in panchina alla guida del Cagliari, e Cesc Fabregas, prossimo avversario della Fiorentina in campionato con il suo Como.

Altri profili di spicco che si annoverano nella lista diramata dal Settore Tecnico sono quelli di Marco Landucci, vice storico di Massimiliano Allegri, Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, Simone Padoin, ex Juventus, e Salvatore Bocchetti. Da sottolineare anche come i migliori del corso siano risultati essere l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini, e l'osservatore del Sassuolo, Alberto Maresi, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110