CIRCATI, Contro i viola è stato un esordio fantastico

Il difensore italo-australiano del Parma, Alessandro Circati, ha parlato del suo esordio in Serie A, avvenuto lo scorso sabato contro la Fiorentina, in un’intervista a Parmalive.com. Queste le sue parole:

"È stato fantastico. Un sogno per un ragazzo che arriva dall'Australia, si sposta dall'altra parte del mondo e fa tanti sacrifici per giocare in Serie A. Mi sono ritrovato a stare lontano dalla famiglia a lungo per realizzare il sogno di giocare in massima serie. Ho potuto realizzarlo questo weekend contro la Fiorentina, sono davvero entusiasta".