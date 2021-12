CHIRICHES, Vogliamo vincere. Il nostro segreto...

Nel pre-partita di Fiorentina-Sassuolo, Vlad Chiriches ha parlato dell'importante match del Franchi ai microfoni di Skysport: "Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così. Vogliamo entrare con la grinta per prendere tre punti. In cosa siamo migliorati? Facciamo tanti gol e subiamo meno, abbiamo lavorato per questo e sono aspetti significativi".