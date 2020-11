CALDIROLA, Subito riscatto coi viola. Con Inzaghi...

Luca Caldirola, difensore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: “L’unico vero passo falso è stato quello in casa contro lo Spezia. Per il resto ci siamo fatti valere anche contro squadre come Inter, Roma e Napoli. Il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di riscattarci subito contro la Fiorentina. Inzaghi? Ci aiuta molto. Grazie a lui ho iniziato a dare un contributo anche in fase offensiva. Difensore preferito? Koulibaly. L’Inter ha la rosa più competitiva, ma in attacco il Napoli non ha nulla da invidiare a nessuno. Osimhen è out per domenica, al suo posto c’è Petagna. Di Osimhen mi ha impressionato la velocità e con lui in campo il Napoli cerca di giocare in profondità. Con Petagna, invece, più la via del cross. Lapadula? Ci teneva tantissimo alla convocazione. In Perù l’hanno accolto come una star”.