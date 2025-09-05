Buongiorno sulla via del recupero dall'infortunio mette la Fiorentina nel mirino

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è sulla via del recupero dall'infortunio all'inguine che lo ha tenuto ai box nell'esordio in campionato a Sassuolo, e che gli ha permesso di giocare solo gli ultimi minuti (incidendo con l'assist per Anguissa) della gara contro il Cagliari. L’ultimo step, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è quello di ritrovare il ritmo-partita e riabiutarsi al campo.

Antonio Conte ha già in mente un percorso per schierare l'ex Torino dal primo minuto a Firenze contro la Fiorentina. In questo programma che prevede il reintegro da titolare contro gli uomini di Stefano Pioli, c’è anche il test amichevole con l’Avellino di oggi, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo.