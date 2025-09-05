Buongiorno sulla via del recupero dall'infortunio mette la Fiorentina nel mirino
FirenzeViola.it
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è sulla via del recupero dall'infortunio all'inguine che lo ha tenuto ai box nell'esordio in campionato a Sassuolo, e che gli ha permesso di giocare solo gli ultimi minuti (incidendo con l'assist per Anguissa) della gara contro il Cagliari. L’ultimo step, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è quello di ritrovare il ritmo-partita e riabiutarsi al campo.
Antonio Conte ha già in mente un percorso per schierare l'ex Torino dal primo minuto a Firenze contro la Fiorentina. In questo programma che prevede il reintegro da titolare contro gli uomini di Stefano Pioli, c’è anche il test amichevole con l’Avellino di oggi, un avversario di livello per un appuntamento di questo tipo.
Pubblicità
Avversari
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Le più lette
1 Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
3 Bonaventura, nostalgia d'Italia: si allena in Versilia e cerca squadra, altrimenti potrebbe smettere
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com