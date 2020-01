BOLOGNA, Santander in gruppo. Krejci e Dzemaili...

Davanti a numerosi tifosi la squadra è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Casteldebole: lavoro tecnico, seduta tattica, esercitazioni sulle uscite palla al piede e partitella per i rossoblù. Federico Santander è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Ladislav Krejci; Blerim Dzemaili è rimasto a riposo per una sindrome influenzale. Domani i rossoblù continueranno la preparazione alla sfida contro la Fiorentina con una doppia seduta di allenamento a porte chiuse.