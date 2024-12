BOLOGNA, Orsolini si fa male: problema muscolare

FirenzeViola.it

Tegola in casa Bologna durante la gara di Coppa Italia contro il Monza. Il club emiliano perde Riccardo Orsolini, che, dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-0, si è fermato per un problema muscolare. Immediato quindi il cambio per Vincenzo Italiano: l'esterno ha sentito qualcosa al flessore ed è stato immediatamente sostituito al 37' della gara. L'entità dell'infortunio farà capire se è un infortunio di poco conto o meno, con la Fiorentina diretta interessata visto che ci giocherà al Dall'Ara il 15.