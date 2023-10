BOLOGNA, El Azzouzi out 3 settimane: salta i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se il giocatore del Bologna Sam Beukema è assente per la partita di domani di Coppa Italia tra i rossoblù e Verona, Oussama El Azzouzi ne avrà per 3 settimane e salterà dunque anche la partita con la Fiorentina. Ecco il report del club rossoblù: "Gli esami cui è stato sottoposto Oussama El Azzouzi hanno evidenziato una lesione di secondo grado del gracile destro, con tempi di recupero di tre settimane".

Non al meglio neanche l'ex viola Lorenzo De Silvestri che però potrebbe recuperare già per la prossima partita, come scrive il Bologna: "Le condizioni di Lorenzo De Silvestri, in seguito all’affaticamento al flessore sinistro accusato sabato, saranno rivalutate nel corso della settimana".