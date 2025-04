Betis, Isco: "Qui sono felice. Vogliamo chiudere al meglio la stagione"

Il trequartista del Real Betis Isco, a due giorni dal match di andata delle semifinali di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato al magazine della Uefa. Queste le sue parole a partire dal suo soprannome, magia: "Casillas e Ramos hanno iniziato a chiamarmi così. Il soprannome poi mi è rimasato. Me lo sono anche tatuato perché la parola rappresenta me stesso. Al Betis mi sono trovato bene dall'inizio. Amo questo club e i valori che esso rappresenta. Faccio il massimo per aiutare i miei compagni. L'obiettivo è sempre vincere. E' quello ciò che conta".

Isco ha poi parlato del suo rapporto con il tecnico degli andalusi Manuel Pellegrini

"Pellegrini continua a credere nel numero 10, è un peccato che stia scomparendo questo ruolo nel calcio moderno. Vuole che io abbia il prenda la palla e faccia giocare la squadra. Mi ha reso davvero molto contento la sua chiamata per venire qui. Siamo arrivati in fondo alla stagione esprimendo il miglior calcio da quando sono arrivato, speriamo di concluderla nel miglior modo possibile. Sognare non costa nulla”.