BALOTELLI, Non so più stoppare una palla. La forma...

L'attaccante del Brescia (e prossimo avversario della Fiorentina, non appena il campionato riprenderà) Mario Balotelli ha fatto una diretta Instagram con Alessandro Matri. "Ora qua a Brescia la situazione va un po' meglio - ha detto SuperMario - Posso vedere mio fratello, mia mamma. Le ultime due settimane di quarantena stavo sclerando, io ero da solo". Poi scherza con l'ex compagno: "Sai che se mi passi un pallone non riesco a stopparlo? Sono due mesi che non ne tocco uno. E' stato pesante. Non sono ingrassato, primi tre giorni ho mangiato cartone e pezzi di muro - ha scherzato - Non so cucinare io, ordinavo da fuori". Sullo stato di forma. "Mi sono allenato in casa. Ammetto che, anche violando un po' la legge, andavo sotto il parchetto di casa mia a fare degli allunghi: senza tapis roulant non è possibile allenarsi".