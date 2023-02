BALLARDINI, C.Italia soddisfazione, ma ci ha tolto energie

Dopo la sconfitta subita oggi pomeriggio da parte del Lecce, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha preso la parola ai microfoni di Sky: "La Coppa Italia ci ha dato una grande soddisfazione ma ci toglie molte energie, fisiche e mentali. Dovevamo fare una partita diversa, dall'intensità all'aggressività contro una squadra schierata benissimo. Non avevamo quella freschezza, quella lucidità per far male al Lecce".

Cosa deve fare la Cremonese per salvarsi?

"Dobbiamo fare delle belle partite da squadra. Avere la possibilità di allenarci tutta la settimana, cosa che non è avvenuta da quando sono arrivato. Per me la Cremonese è una squadra, come oggi ha dimostrato per un'ora, competitiva. Deve allenarsi bene, ha dei giocatori che possono fare meglio. La dimostrazione è la partita fatta contro la Roma".