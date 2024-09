ATALANTA, Ricominciano le sedute: rientrano i nazionali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A cinque giorni da Atalanta-Fiorentina, a Zingonia si ritorna a lavorare oggi: dopo tre giorni di riposo concessi da Gasperini, la Dea si rimette in moto in vista della sfida di domenica alle 15 in un Gewiss Stadium finalmente pronto al 100% dopo i lavori di ristrutturazione dello scorso anno. Annunciato il tutto esaurito per una sfida tra due squadra accomunate dai punti in classifica - tre dopo tre gare, ma l'Atalanta ha perso due volte e vinto alla prima col Lecce -e dalla situazione incerta sui Nazionali.

I nerazzurri ne hanno addirittura più dei viola, 11 i calciatori impegnati in giro per il mondo, ma alcuni sono già in Italia. Sono attesi a Zingonia in queste ore i giocatori che hanno risposto alla chiamata di Spalletti con la Nazionale Italiana, ovvero Raoul Bellanova, Marco Brescianini e Mateo Retegui, tutti scesi in campo ieri sera contro Israele, così come Charles De Ketelaere (ieri in campo col Belgio contro la Francia), mentre sono già rientrati alla base Isak Hien (Svezia), Mario Pasalic (Croazia) e Lazar Samardzic (Serbia). Giocheranno oggi gli 'africani', Ademola Lookman (Nigeria) e Odilon Kossounou (Costa d'Avorio), così come gli azzurrini Matteo Ruggeri (Under21) e Marco Palestra (Under20).