ATALANTA, Il punto infortunati: Scamacca in dubbio?

TuttoAtalanta fa il punto sugli infortunati sulla squadra di Gasperini. Touré, dopo il suo infortunio al tendine, continua il suo percorso di riabilitazione. Con un check-up recente a Barcellona, il giocatore è pronto per la prossima fase di riabilitazione in Bergamo. Hateboer, al di là da mesi, sta cercando una chiamata in squadra, mentre Scamacca si sta riprendendo da piccoli infortuni. Con la Fiorentina Gasperini potrebbe schierare una formazione simile a quella vista contro il Monza, ma con l'aggiunta potenziale di Toloi in difesa, in ballottaggio con Djimsiti.