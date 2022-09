ATALANTA, Alle prese con una lista infortunati lunga

Se la Fiorentina è alle prese con assenze e un'infermeria che si va via via svuotando, anche l'Atalanta, prossima avversaria dei viola in quel di Bergamo, non ha molto da ridere per quanto riguarda gli infortuni, Nell'ultimo allenamento di ieri infatti tre giocatori (Djimsiti, Zapata e Zappacosta) hanno svolto ancora un lavoro differenziato con il portiere Musso a riposo dopo l'operazione effettuata. In Nazionale inoltre si sono fermati Demiral (tornato a Bergamo dopo l'infortunio in allenamento, senza scendere neanche in campo) e Koopmeiners (uscito ieri in barella con la sua Olanda per un trauma cranico) anche se devono essere valutati e c'è comunque la possibilità di vederli entrambi con la Fiorentina. L'Atalanta oggi ha avuto il giorno libero e rientrerà al lavoro, come la Fiorentina, martedì. Ecco l'elenco degli infortunati nerazzurri:

Merih Demiral: problema muscolare in nazionale da valutare al rientro.

Berat Djimsiti: frattura al perone sinistro, tornerà a inizio novembre.

Teun Koopmeiners: colpo alla testa durante la partita tra Polonia e Olanda

Juan Musso: out per due mesi a causa di una frattura allo zigomo che ha richiesto un'operazione chirurgica.

Duvan Zapata: lesione muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe tornare dopo la sosta.

Davide Zappacosta: lesione al retto femorale, tornerà a metà ottobre.