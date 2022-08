A. SOTTIL (S.STAMPA), Riccardo arrabbiato. Oggi...

INDISCREZIONI DI FV KOKORIN, TRATTATIVA CALDA CON ARIS LIMASSOL: IL PUNTO Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l'Aris Limassol per la cessione di Aleksander Kokorin. Il russo è fuori dai piani di mister Italiano che ha chiesto di trattenere Kouame per avere un'alternativa in avanti non considerando l'ex Spartak. In... NOTIZIE DI FV UDINESE-FIORENTINA 1-0, RIVIVI IL LIVE DI FV 20.28 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Rimanete su FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci del post gara. 90+4 - Finisce qui. Quarta partita senza vincere per la squadra di Italiano, che rimane ferma a 5 punti in... 20.28 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Rimanete su FirenzeViola.it per tutte le notizie e le voci del post gara. 90+4 - Finisce qui. Quarta partita senza vincere per la squadra di Italiano, che rimane ferma a 5 punti in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi